القصة الكاملة لـ«ضحية الآيفون» في المحلة.. من الغدر إلى صدور حكم الإعدام

هرولت الأم إلى قبر احتضن جسد ابنها الأكبر، بعد أن انهك الدمع أعينها، وبلغ الحزن مبتغاه في قلبها، وصبغ الألم والدموع لونه أسفل عينيها، عقب إسدال الستار في القضية، والتي عرفت إعلامياً بـ "ضحية الآيفون" بالتصديق على حكم الإعدام بعد إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، لتخبرة بأن القضاء قد نال ممن باغتوه، وقتلوه.

تقديم واجب العزاء

في يوم الأحد من الأسبوع الثاني لشهر يونيو العام الماضي، وعقارب الساعة تشير إلى 8 مساء خرج يوسف مصطفى من منزله مهندم الثياب، متوجهاً إلى السرادق لتقديم واجب العزاء في وفاة أحد أصدقائه، الذي توفي غرقًا، وبعد أن انتهي من تقديم واجب العزاء، تربص به المتهمون، إلى أن باغتوه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، لسرقة الهاتف الايفون الخاص به، بحسب ما روته والدته لـ"الوطن".

5 أيام داخل العناية المركزة

وأضافت أنه تم نقل ابنها يوسف إلى مستشفى المحلة العام، وحجزه داخل العناية المركزة، لمدة 5 أيام ولكنه توفي متأثرا بإصابته، وتم تشييع جثمانه يوم الجمعة الثالثة من شهر يونيو من مسجد عبد الحي خليل، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، ودفنه في مقابر العائلة بمحافظة كفرالشيخ، وأنها حرصت على زيارة قبر ابنها عقب الانتهاء من كل جلسة، لتخبرة بماحدث.

أولى جلسات محاكمة المتهمين

بدأت أولى جلسات القضية التي عرفت إعلاميا بضحية الآيفون، في شهر ديسمبر من العام الماضي، وقررت هيئة المحكمة، تأجيل القضية إلى جلسة 15 يناير من العام الحالي، بناءً على طلب دفاع المتهمين، للاطلاع على أدلة أخرى، وخلال تلك الجلسة قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم، وتم أمس الأحد النطق بالحكم على المتهمين، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

إقامة سرادق لتلقي العزاء

عبرت والدة الطفل يوسف عقب صدور الحكم، عن سعادتها برجوع حق ابنها الذي راح غدر على يد اثنين متهمين، مشيرة "انهاردة هاخد عزاء ابني بعد الحكم على المتهمين بالإعدام وبشكر القضاء العادل على القصاص ورجوع حق يوسف، كنت بتمنى يكون موجود وشايف حقه وهو بيرجع، أنا هروح أفرحه على قبره وأبلغه أنه حقه رجع من المجرمين اللي قتلوه".

ضبط المتهمين

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من قسم أول المحلة، يفيد بتعدي شخصين في العقد الثاني من العمر، على الطفل يوسف مصطفى ناجي 16 عامًا، وسرقة هاتفه المحمول، وإصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة، بعد 5 ايام من حجزه داخل العناية المركزة، وبضبط المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة بأول المحلة قررت حبس المتهمين «محمود. م»، و«علاء الدين م» احتياطا، على ذمة التحقيقات لحين إحالة القضية إلي المحكمة المختصة.

الحكم بالإعدام

كانت محكمة جنايات المحلة الكبري بمحافظة الغربية، قررت أمس الأحد، الحكم بالإعدام على المتهمين في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامهما من قبل المفتي.