الإعدام شنقا لربة منزل لاتهامها بقتل زوجها في القليوبية

صدقت محكمة جنايات بنها الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية المستشارين سامح عبد الغني ومحمد حسن خطاب وأمين سر كمال حلمي جاويش على الحكم بإعدام ربة منزل بتهمة قتل زوجها في كفر شكر بمحافظة القليوبية وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية بالتصديق على حكم الإعدام فيما اقترفته من اتهامها بقتل زوجها بأن وضعت له سم الفئران في مشروب «تمر هندي».

إحالة المتهمة للجنايات

وتضمن أمر احالة المتهمة إلى جنايات بنها وتدعى «و أ م» 29 سنة ربة منزل لمحكمة الجنايات لقيامها بقتل زوجها المجني عليه «ا ك ا» عمدا، بأن عقدت العزم على قتله وأعدت مادة سامة «سم فئران» وقامت بوضعه بمشروب تمر هندي.

واستمعت المحكمة لشهادة شقيق المجني عليه، والذي أكد أنه أخبر بوفاة شقيقه المجني أثناء قيامه بتغسيل الجثمان، واتهم زوجة شقيقه المتهمة بأنها قامت بدس السم له في أحد المشروبات وذلك على إثر خلافات فيما بينهما وقامت بإعطاء أبنائها 5 جنيهات للخروج من المنزل وإخفاء جريمتها إلا أن الطفل الأكبر شاهد الجريمة واعترف عليها.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر عن وجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين زوجته المتهمة، كون المجني عليه رفض الإنفاق على أشقاء المتهمة، مما دفع المتهمة إلى قتل زوجها المجني عليه.

الجريمة تمت في شهر رمضان

وبتاريخ الواقعة بشهر رمضان المعظم وعقب تناول المتهمة الإفطار رفقة زوجها المجني عليه وأولادهما قامت المتهمة بإخراج صغارها من المنزل للعب أمام المنزل حتى تتيح لها الفرصة وقامت بدس سم الفئران في العصير.