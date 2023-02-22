حالة الطقس بالمحافظات اليوم.. نشاط للرياح وسقوط أمطار على الوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشير التوقعات إلى طقس بارد ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية على جميع المحافظات، فيما عدا جنوب الصعيد حيث يسود طقس مشمس، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على 7 محافظات خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية نظرًا لنشاط الرياح.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار، تشير التوقعات أن تشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، كفر الشيخ»، إلى سقوط أمطار تصل إلى 30%، مع طقس مائل إلى البرودة نهارًا بارد ليلا مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم جنوب الوجه البحري، معتدل الحرارة نهارا غائم جزئيا، مع نشاط للرياح التي سجلت سرعتها 16 كيلومترا في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

وجاءت أماكن سقوط الأمطار اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي «بورسعيد والسويس» مع طقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة ليلا بارد نهارًا.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد، طقسًا مشمسًا مع نشاط للرياح، إذ سجلت سرعتها 26 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 27 درجة، والصغرى 12 درجة.

وجاء طقس محافظات شمال الصعيد مائل للبرودة ليلا، حيث تنخفض درجة الحرارة الصغرى عن 10 درجات إذا سجلت 6 درجات في أسيوط مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم.

وجاء طقس محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر مشمس نهارا مائل إلى البرودة ليلًا، إذا سجلت العظمى 24 درجة مئوية وبلغت الصغرى 14 درجة على أن يكون هناك نشاط للرياح التي سجلت 36 كيلومترا في الساعة.