أسعار «الفراخ البيضاء» للمستهلك في الأسواق اليوم.. البانيه بـ180 جنيها

كلما اقترب شهر رمضان 2023، زاد اهتمام الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع الغذائية المختلفة لتخزينها للشهر الكريم، وتعد أسعار الفراخ البيضاء من أهم المنتجات التي يبحث عنها المتابعون، وبشكل خاص ربات البيوت، حرصا منهن على إطعام أطفالهن وجبات غنية بالبروتينات التي تساعدهم على بناء أجسادهم، فيما تراوح سعر البانيه من 180لـ200 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع، بحسب البورصة العمومية للدواجن، والتي جاءت كما يلي.

- بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 80 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

- وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم لتصل إلى 120 جنيها للكيلو بالمزرعة.

- ووصلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم إلى نحو 50 جنيهًا للكيلو بالمزارع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق التجارية

- وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 85 و87 جنيهًا للكيلو.

- وصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم إلى نحو 130 جنيهًا للكيلو.

- جاءت أسعار كيلو الفراخ الأمهات لتسجل نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- جاء سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم ليتراوح بين 95 و105 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الهياكل اليوم سجل نحو 60 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص فرازة 900 جرام إلى نحو 127 جنيها.

- بلغ سعر كيلو أجنحة الدجاج نحو 78.95 جنيه.

- تراوح سعر البانيه اليوم بين 180 و200 جنيه.