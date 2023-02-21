سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء في المحال التجارية

سعر طبق وكرتونة البيض، أمر يهم الكثير من الأشخاص من الراغبين في تحضير البيض وتناوله بأشكال مختلفة مسلوق أو مقلي، أو للراغبين في استخدامه في تحضير الوجبات المختلفة.

وفيما يلي، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كما يلي.

سعر البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض، التي تحتوي على 30 بيضة داخل المزرعة نحو 95 جنيها.

- وصل سعر كرتونة أو طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة إلى نحو 90 جنيها في منافذ وزارة الزراعة.

-يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 90 و95 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في منافذ أمان نحو 95 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 90 جنيها.

أسعار البيض اليوم في المحلات التجارية

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحلات اليوم بين 98 و100 جنيه.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحلات اليوم بين 100 و105 جنيهات.

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 105 و110 جنيهات.