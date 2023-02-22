معلومات عن فيلم «أبو نسب» لـ محمد إمام قبل بدء تصويره.. أحداثه كوميدية

قبل انطلاق تصوير فيلم «أبو نسب»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، حيث يجمع العمل بينه وبين شقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات، حيث قدما سوياً فيلم «حسن ومرقس» عام 2008، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الفيلم وفقاً للشركة المنتجة.

معلومات عن فيلم «أبو نسب»

- سيناريو فيلم «أبو نسب» يكتبه أيمن وتار، ويخرجه رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

موعد بدء تصوير فيلم «أبو نسب»

- ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم «أبو نسب» أول مارس المقبل.

- تعمل الشركة المنتجة حالياً على التعاقد مع الممثلين.

- تم الاستقرار على الفنان ماجد الكدواني ليشارك محمد إمام بطولة الفيلم السينمائي.

- يتم اختيار البطلة النسائية أمام بطل العمل محمد إمام، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

أحداث فيلم «أبو نسب»

- تدور أحداثه في إطار اجتماعي يتناول عددا من القضايا في إطار كوميدي، ويدخل بطل العمل محمد إمام في صراعات متتالية مع باقي الأبطال.

أبطال فيلم «أبو نسب»

الفيلم بطولة محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، وعدد من النجوم جاري التعاقد معهم حاليا لاستكمال فريق العمل، سيناريو وحوار أيمن وتار، إخراج رامي إمام.