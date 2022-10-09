فيلم «فضل ونعمة» لـ رامي إمام يصل إلى 3 ملايين جنيه بعد 4 أيام من عرضه

لا يزال فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام، يتصدر إيرادات الأفلام المنافسة، إذ أنه حقق أمس، نحو 735 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم «فضل ونعمة» يتصدر المركز الأول

تصدر فيلم «فضل ونعمة» إيرادات الأفلام المنافسة، وجاء في المركز الأول، بعد طرحه منذ 4 أيام، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم نحو 3 ملايين جنيه، وتفوق على الأفلام المنافسة الأخرى.

الأفلام المنافسة لـ فضل ونعمة

ينافس الفيلم حاليا، 5 أفلام أخرى، وهي «أشباح أوروبا» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم، «كيرة والجن» بطولة الفنان أحمد عز، «بحبك» بطولة تامر حسني، وفيلم «عمهم» من بطولة محمد إمام.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

تدور أحداث «فضل ونعمة» في إطار كوميدي تشويقي، إذ تجتمع الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، في عمل فني واحد، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يديران شركة لبيع المواد الغذائية، قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر المخدرات «فاروق»، الذي يجعلهما يساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويجمع في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا، بينهم ماجد الكدواني، وهند صبري، ومحمود حافظ، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة لضيف الشرف محمد ممدوح.