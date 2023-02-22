أستاذ بالجامعة الأمريكية: معدلات التضخم العالمية هي الأعلى منذ نصف قرن

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم أجمع ناتجة عن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا: «دي حاجة مكنتش متوقعة، فعلى الرغم أن روسيا وأوكرانيا نصيبهما بالتجارة الدولية ليس كبيرا، واقتصادهما كذلك أيضا، لكن هم من أهم مصدري المواد الأولية بالعالم، والمقصود بالمواد الأولية هي المواد الخام.

علاقة التضخم العالمي بالأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف «غنيم» في حوار على شاشة القناة الثانية المصرية، أن روسيا وأوكرانيا من أهم مصدري الحبوب وخاصة القمح، وروسيا من أهم مصدر الطاقة، فهي ثاني أكبر مصدر للطاقة بالعالم بعد المملكة العربية السعودية، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي لأوروبا، خاصة ألمانيا التي تعد من أكبر اقتصاديات أوروبا.

وأوضح الأستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، أن تعثر إمدادات الطاقة والحبوب من روسيا وأوكرانيا، أدى إلى موجة تضخم وغلاء عالمي، فالتضخم في الولايات الماتحدة الأمريكية على سبيل المثال وصل في يونيو 2022 إلى 9.1، وهو أعلى معدل وصلت إليه منذ 40 عاما، أي منذ عام 1982.

معدل التضخم هو الأعلى بألمانيا منذ 50 عاما

وتابع: «معدل التضخم بمنطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي وصل إلى 9.1 بأغسطس 2022، وفي ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد صناعي بأوروبا، بلغ التضخم في نفس الشهر 8.8% وهو أعلى معدل تصل له البلاد منذ ما يقرب من 50 عاما».