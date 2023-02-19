أمريكا تسحب 26 مليون برميل نفط من احتياطها الاستراتيجي بسبب التضخم

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية سحب 26 مليون برميل نفط إضافية من احتياطها البترولي الاستراتيجي خلال شهر فبراير، وذلك لتعويض الخسائر في أسعار البترول، حيث شهدت أسعار النفط انخفاضات ملحوظة منذ بدء الشهر الجاري.

وتخطى سعر البرميل 85 دولارا أمريكيا للبرميل، وذلك عقب إعلان روسيا خفض إنتاج النفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا، ردا منها على العقوبات المفروضة على انتاجها من النفط الخام والمنتجات المكررة

سحب 26 مليون برميل بترول

وذكر تقرير صادر عن «كامكو إنفست»، حول أداء أسواق النفط العالمية، أن أسعار النفط تأثرت بقرار معهد البترول الأمريكي والخاص بزيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة، مما أدى الى تصاعد المزيد من الضغوط نتيجة لارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، والتي صاحبها مخاوف من إمكانية تأثير ارتفاع الأسعار على نمو الطلب على النفط في المدى القريب، رغم أن قوة الدولار الأمريكي مدعوما بتقديرات أعلى لأسعار الفائدة أثر على عمليات شراء النفط.

أسعار النفط الروسي في أوروبا

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقريرها، إن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا بوضع حد أقصى لأسعار بيع روسيا لمنتجاتها النفطية المكررة، إذ تم فرض سقف سعر قدره 100 دولار أمريكي للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها، علاوة على النفط الخام، والتي تشمل بشكل أساسي الديزل، في حين تم فرض حد أقصى قدره 45 دولار أمريكي للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام بما في ذلك زيت الوقود والنفتا.