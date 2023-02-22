الفنان وائل كفوري يعود لحبيبته بعد 19 عاماً من الفراق.. ما القصة؟

فأجأ الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره، برجوعه من جديد لحب عمره، حيث علمت «الوطن» ارتباط الفنان اللبناني من فتاة مغربية تدعى «ماجي» واسمها الحقيقي السيدة ماجدة أليموس، واقتراب زواجه منها مدنياً الأسبوع الجاري.

سبب انفصال وائل كفوري عن ماجدة أليموس

ويتساءل الجمهور عن سبب تأجيل تلك الزيجة لسنوات طويلة، قد تصل إلى 19 عاماً، وهو ما أوضحه أحد أصدقاء الفنان وائل كفوري ، مشيرا إلى أن السبب الأساسي هو عدم موافقة عدد من أهل العروس بالمغرب.

قرر الفنان وائل كفوري التصالح مع الأمر، وإقناع عدد من أهلها، وسيكون الحفل مقتصر فقط على العروسين والشهود، حيث لايزال فئة كبيرة من الجمهور ترفض تلك الزيجة حتي الوقت الحالي .

معلومات عن أليموس حبيبة وائل كفوري

أليموس هي سيدة مغربية تعتنق الديانة الإسلامية، ولدت عام 1984 لأب مغربي وأم لبنانية حسب الأخبار الأخيرة عن حياتها.

تميز بجمالها الشديد، وابتعادها بصورة كبيرة عن الشهرة، والإعلام، ولكنها تحب الفنان وائل كفوري بصورة شديدة، وتبلغ ماجدة أليموس من العمر 39 عاما.