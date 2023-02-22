«تعليم الغربية»: منع دخول الهاتف المحمول مدارس الثانوية الصناعية

طالب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم السماح بدخول الطالبات في مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، بالهاتف المحمول داخل المدرسة، مشددا بضرورة الالتزام بالتعليمات الدراسية داخل المدارس.

نظافة الفصول

وتفقد وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، سير الدراسة داخل المدرسة التابعة إلى إدارة طنطا التعليمية، والتأكد من انتظام الدراسة في المدارس، وقام بمتابعة عدد من الفصول والورش، واطمأن إلى انضباط المدرسة وانتظامها، ووجه بضرورة الاهتمام بنظافة الفصول والممرات، وإزالة الحصى من الفناء، وتخطيط الملعب لممارسة الأنشطة الرياضية.

الالتزام بالتعليمات الأمنية

كما وجه «حسن»، بضرورة قيام الطالبات بالرسم على لوحة الرسم، ووضع بعض المواد الكيميائية في الرمل لحفظها، وتنظيم المعمل وتنسيقه، والاهتمام بوسائل الأمن والسلامة داخل المعمل، والالتزام بالتعليمات الأمنية داخل المدرسة.

وطالب أيضا بضرورة عدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة، وكذلك عدم السماح للطالبات بالخروج من المدرسة إلا في المواعيد الرسمية للانصراف، وشدد على منع دخول الهاتف المحمول بحوزة الطالبات إلى المدرسة.

ثم توجه وكيل الوزارة، إلى مدرسة على مبارك الابتدائية، التابعة لنفس الإدارة، وتفقد أعمال الصيانة الشاملة التي تتم بالمدرسة، مشيدا بإنجاز الأعمال داخل المدرسة.