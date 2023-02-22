الذهب يسجل أول تراجع اليوم.. كم سعر الجرام؟

تراجعت أسعار الذهب جنيهان، منذ تعاملات الصباح، حيث سجل سعر الجرام عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة المصرية، 1929 جنيهًا، وسجل عيار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1688 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وهبط سعر الذهب عيار 18 لـ1447 جنيهًا، وتراجع الذهب عيار 14 النحاسي لـ1125 جنيه، فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بـ13504 جنيهًا، والكيلو بـ1.929.143 جنيه.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

في وقت سابق اليوم، سجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1.931 جنيه، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1.690 جنيه، وكان سعر الذهب عيار 18 صباحاً 1.449 جنيه، وبيع عيار الذهب 14 النحاسي صباحاً 1.127 جنيه.

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً ترجع المعدن الأصفر لمستوى أقل من 1840 دولارًا للأوقية، مقترباً بذلك من أضعف مستوياته في 7 أسابيع، بعدما أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على الذهب.