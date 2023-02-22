جرام الذهب مستقر دون تراجع جديد.. ونصيحة بالشراء الآن

استقر الذهب دون 1840 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، محومًا بالقرب من أضعف مستوياته في 7 أسابيع، إذ أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على المعدن.

ارتفاع الذهب 9 جنيهات بعد خسارتها

محلياً، ظل الذهب على مستوياته السعرية صباح أمس الثلاثاء، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم الأربعاء 1.931 جنيه مرة أخرى.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بيع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً اليوم بـ1.690 جنيه كما كان عليه سعر الجرام صباح أمس الثلاثاء، وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1.449 جنيه، وبيع عيار الذهب 14 النحاسي 1.127 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 13.520 جنيه، وبيعت الأوقية بالسعر المحلي بـ60.067 جنيه، في حين بلغ سعر الكيلو من الذهب 1.931.429 جنيه.

نصيحة بالشراء الآن

في وقت سابق أمس، قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن» إنَّ مستويات الأسعار الحالية منخفضة ومناسبة للشراء، مضيفًا أنَّ أي شخص يرغب في ادخار أمواله ولديه فوائض، عليه شراء الذهب الآن دون تردد.