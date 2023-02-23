خبير سيارات يكشف أسباب تعطل «المارش».. «عمل تدويرة طويلة»

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن «المارش» بديل «المانفيلا أوHand Crank» في السيارات القديمة، موضحا أن أول ظهور للمارش كان عام 1912، فهو عبارة عن ماتور صغير يأخذ كهرباء من السيارة لتشغيل الماتور، موجها المواطنين بضرورة عدم «تدوير» السيارة عدة مرات متتالية أو عمل «تدويرة» طويلة، كون ذلك يؤثر على «المارش» ويفسده.

علامات تعطل عمل المارش

وأضاف «عاطف»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن هناك عدة علامات تدل على تعطل عمل المارش، أهمها: إصدار أصوات «تكتكة» عند تشغيل السيارة، خشونة صوته وعلوه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون المارش سبب تعطل البطارية، لأنه يسحب كل كهرباء البطارية عند تشغيل السيارة «تدويرها» عدة مرات.

العمر الافتراضي للمارش

وأشار خبير السيارات إلى أنه كلما كانت البطارية بحالة جيدة، كلما زاد عمر المارش، كونه لا يستهلك أثناء تشغيل السيارة، موضحًا أنه لا يتأثر سلبًا بتعطل البطارية، لكنه يتوقف عن عمله فقط؛ إذ أنه يحتاج إلى كهرباء، متابعًا أن التحميل الزائد على المارش هو السبب الرئيسي في تعطله وتوقفه عن أداء دوره الرئيسي في تشغيل السيارة.

وتابع: «المارش لو تعطل في السيارات المانوال فلا بد من شدها للذهاب بها إلى مراكز الخدمة»، لافتًا إلى أن العمر الافتراضي للمارش يكون ضعف عمر الماتور بـ3 أو 4 مرات، بسبب عدم استخدامه واستهلاكه بشكل كبير مثل الماتور.