ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا 11% رغم الأزمة الروسية الأوكرانية

ارتفعت تسجيلات بيع سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.3% على أساس سنوي إلى 760،041 وحدة في يناير 2023، وهو الشهر السادس على التوالي من الارتفاع، ومع ذلك، كان هذا يرجع إلى حد كبير إلى قاعدة متواضعة بشكل غير عادي للمقارنة في 2022، عندما تم الوصول إلى أدنى حجم مسجل لشهر يناير.

انخفضت المبيعات في ألمانيا

ووفقا لما قاله موقع «تريندينج إيكونومي»، كانت أكبر زيادة في إسبانيا 51.4%، تليها إيطاليا 19.0% وفرنسا 8.8%، وبالمقابل، انخفضت المبيعات في ألمانيا -2.2%، وفي الوقت ذاته، استمرت عمليات تسجيل سيارات الركاب الكهربائية والهجينة في الاتحاد الأوروبي في النمو، حيث شكلت 9.5% و 26.0% من السوق على التوالي.

تراجع الأسواق الأوروبية فى بدابة التعاملات

وشهدت أسواق المال في أوروبا تراجعا في بداية تعاملات اليوم، حيث ظلّ المستثمرون حذرين بشأن احتمالية المزيد من تشديد سياسة البنك المركزي لترويض التضخم، ما يزيد مخاطر حدوث ركود، يتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات نشاط التصنيع والخدمات في منطقة اليورو ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية، للحصول على أدلة حول الصحة الاقتصادية في المنطقة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر DAX وStoxx 600 بنحو 0.2% في تعاملات ما قبل السوق.

ارتفاع ثقة المستهلك في منطقة اليورو

ويشعر المستثمرون الأوربيون أنّ هناك ضغوطا مستمرة ومخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، حيث اختار المستثمرون البقاء في موقف تجنب المخاطرة قبل الإصدارات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، ومع ذلك، أظهرت التقديرات الأولية أنّ ثقة المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت للشهر الرابع في فبراير.