اعترافات المتهمين بسرقة السيارات بأسلوب كسر الكونتاك في الشروق وبدر

خضع المتهمان في قضية سرقة السيارات في الشروق وبدر لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

أسلوب كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين في القاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات الربع نقل بأسلوب «كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك» بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائهما سيئى النية، عقب قيامهما بالتلاعب برقمي الشاسية والموتور وإيهام عملائهما بأن السيارات مجمعة محليا وبدون أوراق بوحدات المرور، وكذا مساومة مالكي السيارات على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

واعترف المتهمان بارتكابهما 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرّا بتصرفهما في 12 سيارة من المستولى عليها بالبيع بمقابل مبلغ مالي لعملائهما سيئى النية.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما سيارتين ملكهما إحداهما مُستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جراما بقصد التعاطي.

العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهمين

قال الخبير القانوني محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف المحامي أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.