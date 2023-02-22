تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الليلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيجيري، الليلة، ضمن منافسات الدور الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل، حيث يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة عبر تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت

تبث قناة أون تايم سبورت من خلال ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات، مباراة منتخب مصر للشباب أما نظيره النيجيري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتُقام المباراة على أرض ستاد القاهرة الدولي.

وترصد السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت، الناقلة لجميع الأحداث الرياضية المختلفة، فضلا عن تردد باقي القنوات الرياضية التي تنقل المباريات محليًا، كما يلي.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القنوات الرياضية عبر النايل سات

كما يحفل القمر الصناعي المصري نايل سات، بعدد كبير من القنوات الرياضية، وجاءت تردداتها كما يلي.

تردد قناة الأهلي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

-معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5