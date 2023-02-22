عاجل.. مصرع سيدة وإصابة شخص في حادث على طريق مطروح الساحلي

لقيت سيدة مصرعها وأصيب مواطن، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، منذ قليل، بنطاق مدينة العلمين أمام قرية تلال السياحية.

وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكن المسعفون من نقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات للأخير، وأخطرت مباحث المرور وقسم شرطة العلمين اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء الضحايا

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأربعاء، جثة «شريفة بدر حسين»، 50 سنة من مركز الحمام شرق مرسي مطروح، والمصاب في حادث العلمين «عطيه مسعود علي» 45 سنة من الحمام مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

التحفظ على الجثة

وجار استكمال علاج المصاب واجراء التحاليل الطبية اللازمة للحالة وعمل الأشعة وتقديم الرعاية الطبية الشاملة، من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين لحين تماثله للشفاء، كما جرى وضع الجثه بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ومفتش الصحة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.