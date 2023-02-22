التربية والتعليم تكشف عن مسابقة لتغير المناخ والخطاب الدعوي.. جوائر تصل لـ40 ألف جنيه

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، ذكرت فيه أنّ اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، نظارة قضايا الدولة، قررت تخصيص 40 ألف جنيه لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20 ألف جنيه.

التربية والتعليم: 40 ألف جنيه للفائزين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ المسابقة في أي من الموضوعين «التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي، تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي»، ويتم تخصيص 20 ألف جنيه لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن 10 آلاف جنيه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه يتم تخصيص 40 ألف جنيه لـ8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن 5 آلاف جنيه في أي من الموضوعين.

شروط التقديم للجائزة

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري وهي كالتالي:-

- الجائزة مفتوحة لجميع المواطنين وأبناء الأمة الإسلامية.

- يقدم البحث بموجب إيصال استلام بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية في ميعاد غايته 31 يناير 2024 وذلك من عدد 3 نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة و3 ملخصات للبحث بما لا يقل عن 10 صفحات ولا يجاوز 20 صفحة، بحيث يتضمن موجزا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

- يشترط في البحث أن يكون معدا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال 3 سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شؤون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.

- على أصحاب الأبحاث غير الفائزة استردادها خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة، وحال عدم استردادها خلال هذه الفترة بحق الإدارة الجائزة دشتها.