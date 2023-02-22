«التعليم» تعلن تفاصيل تطبيق منظومة القيم بالمدارس.. أنشطة ومسابقات وأبحاث

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا إلى المديريات التعليمية، بشأن تفعيل منظومة القيم على مستوى المدارس، في ضوء اهتمام القيادة السياسية وتنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتفعيل منظومة القيم (الاحترام والولاء والانتماء والإيثار والصدق) داخل المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني 2023.

تفعيل منظومة القيم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه علي الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بتفعيل منظومة القيم كالتالي:-

- الاحترام : الأسبوع الأخير من فبراير.

- الولاء والانتماء: الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس.

- الإيثار: الأسبوع الثالث من شهر مارس.

- الصدق: الأسبوع الرابع من مارس والأسبوع الأول والثاني والثالث من أبريل.

مقترح النشاط لكل قيمة

وحددت الوزارة مقترحات النشاط لكل قيمة لتفعيل منظومة القيم كالتالي:

- بالنسبة لقيم الاحترام والولاء والانتماء والإيثار والصدق هي (كلمة في الإذاعة المدرسية، ومجلة الحائط الإلكترونية، ولافتات وأبحاث ومسابقات وندوات ومحاضرات ومناظرات ومسرحيات).

- بالنسبة للصدق: كلمة في الإذاعة المدرسية، ومجلة الحائط الالكترونية، ولافتات وأبحاث ومسابقات وندوات ومحاضرات ومناظرات ومسرحيات ومعرض على مستوى الإدارة والمديرية، وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين ومعرض ختامي على مستوي الجمهورية بديوان عام الوزارة.

الأدلة والشواهد

- نماذج لكلمات في الإذاعة المدرسية، ومجلات الحائط ومطبوعات، ومسابقات فنية وثقافية واجتماعية ورياضية، وندوات محاضر ومسرحيات تعليمية عن القيم التربوية.