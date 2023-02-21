«التعليم» تعلن مواصفات امتحان الشهر للغة الفرنسية لصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الشهر لطلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، والصف الخامس الابتدائي، والصف الثاني الثانوي للدارسين للغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.

الصف الأول والثاني الإعدادي

وأوضحت التعليم في منشور لها، الضوابط العامة للامتحان كالتالي:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة الصف - المادة- الزمن الدرجة الشهر، العام الدراسي».

- تكون الورقة الامتحانية منسقة تنسيق جيد (حجم الخط 14).

- ترصد الدرجة الحاصل عليها الطالب وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

مواصفات امتحان الشهر لطلاب الصف الخامس الابتدائي

مواصفات امتحان الشهر لطلاب الصف الخامس الابتدائي الدارسين للغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية الضوابط العامة:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن الدرجة - الشهر- العام الدراسي».