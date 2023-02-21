آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023.. «التعليم» توضح

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، وطالبت المديريات المختلفة المدارس بسرعة تسليم استمارات الطلاب بعد تسجيلهم لها في الموعد المقرر من أجل دخول امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023.

وفي السطور التالية، نعرض آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، وفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم الفني في بيان لها.

آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

ويعد آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، يوم 27 أبريل المقبل.

وتعطي وزارة التربية والتعليم، مهلة للمدارس من أجل إرسال استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان من قبل الطلاب بعد الانتهاء من التسجيل في الموعد المحدد.

وتسلم المدارس الاستمارات إلى لجان النظام والمراقبة المختصة، ويتم التسليم عن طريق مندوب وليس بالبريد.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية يوم 20 مايو المقبل، في الساعة التاسعة صباحا، «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وتستكمل بعد الامتحانات التحريرية طبقا لعدد أيام كل لجنة.