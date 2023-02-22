ضبط عاطل وزوجته بتهمة قتل سيدة مسنة وسرقة مصوغاتها الذهبية في الإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بإكتشافه وفاة شقيقته ربة منزل مسنة داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وعدم وجود بعض المشغولات الذهبية الخاصة بها.

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية "، زوجته - مقيمان بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزة الأول الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة وقررا بإستئجارهما غرفة بالعقار ملك المجنى عليها قبل الواقعة ، وبتاريخ الواقعة صعدا للمجنى عليها وطلبا منها المبيت رفقتها لرعايتها لمرورها بوعكة صحية حيث قام الأول بالتعدى عليها مما أودى بحياتها وإستوليا على (هاتفها المحمول – مشغولات ذهبية - مبلغ مالى.

وأضافا بإتفاقهما مع(عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لمساعدتهما فـى بيع المصوغات الذهبية نظير تحصله على مبلغ مالى لكونه على علم أنها من متحصلات جريمة (أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى) ، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

كما أرشدوا عن المصوغات الذهبية طرف مالك محل للمصوغات الذهبية، و تم ضبطه وبمواجهته نفى علمه بكونها من متحصلات جريمة، كما أرشد الأول والثانية عن مبلغ مالى - دبلة - خاتم ذهب) من حصيلة بيعهما للمصوغات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.