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«الداخلية» توزع مساعدات عينية على المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:42 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
توزيع مساعدات عينية

توزيع مساعدات عينية

فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية

فقد قامت مديرية أمن القاهرة بتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.. وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة .

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.  

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع