«الداخلية» توزع مساعدات عينية على المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة

فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية

فقد قامت مديرية أمن القاهرة بتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.. وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة .

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.