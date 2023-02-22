«الداخلية» توزع مساعدات عينية على المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة
12:42 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
توزيع مساعدات عينية
فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية
فقد قامت مديرية أمن القاهرة بتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.. وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة .
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.