إصدار 61 رخصة ترميم وهدم للمباني الآيلة للسقوط خلال شهر في الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معدلات الإنجازات بالمركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، حيث وجه إيمان جابر مدير المركز، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، واتباع الأساليب والطرق الحديثة التي تواكب سياسة الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن المحافظة اتخذت خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي وقامت بتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة لمنظومة التحول الرقمي بنطاق الأحياء ورفع كفاءة وتأهيل العاملين في مجال التحول الرقمي.

تفاصيل إصدار الرخص في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المركز النموذجي للخدمات قام خلال شهر يناير الجاري باستخراج نحو56 رخصة أشغال طريق (للأعمال الإنشائية التي تتم في أي مبني سواء ترميم أو هدم وتقوم بإشغال حرم الطريق)، كما تم إصدار 1981 رخصة إعلان للإعلانات التجارية على المحال أو في الشوارع، و51 رخصة ترميم (سواء كانت أعمال الترميم داخلية أو خارجية)، و1 رخصة ترميم وتدعيم وذلك للمباني التي بحاجة إلى تدعيم للهياكل الخراسانية بأعمدة أو كمرات، و6 رخص تشطيبات خارجية، و3 رخص هدم وترميم (هدم جزء المبني بهدف تخفيف الأحمال حفاظا على الجزء الباقي من المنبئ)، و10 رخص هدم بقرار (للمباني الآيلة للسقوط نظرا لكونها تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين).

ربط مميكنة بين المركز وجميع أحياء المحافظة

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ أكدت إيمان جابر مدير المركز، أن هناك عملية ربط مميكنة بين المركز وجميع أحياء المحافظة للتسهيل على المواطنين وتسريع الإجراءات، مشيرة إلى أن مسئولي المركز يقومون بمتابعة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة من المواطنين وإصدار أي رخصة في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه على الرغم من أن مدة استخراج الرخصة تشمل المعاينة الميدانية وكذا الدراسة الهندسية والقانونية للموقع إلا أننا حرصين على إصدار أي رخصة في أسرع وقت ممكن.