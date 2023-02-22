خبير دولي: زيارة رئيس أوزباكستان إلى مصر جاءت في توقيت مهم للغاية

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إنّ زيارة رئيس أوزبكستان مهمة جدا وتأتي في توقيت مهم للغاية، حيث يمر العالم بظروف معقدة، وبالتالي فإنها تعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة مصرية أوزبكية للعمل على فتح مجالات جديدة في كل الاتجاهات سواء على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، وفي إطار رؤية مصر لتنويع وتوسيع علاقاته الاستراتيجية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «كان هناك زيارة مهمة جدا للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ذلك للهند وأذربيجان وأرمينيا، واليوم زيارة مهمة جدا لرئيس أوزبكستان إلى القاهرة ولقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي».

أوزبكستان دولة مهمة جدا في وسط أسيا

وتابع خبير العلاقات الدولية: «أوزبكستان دولة مهمة جدا في وسط أسيا، وتنعكس بشكل كبير جدا على أن هناك علاقات تاريخية تجمع البلدين، وكان هناك زيارة مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر عام 2018، زكانت من أهم الزيارات التي تم البناء عليها، وإذا نظرنا للبيان المشترك المصري الأوزبكي نرى أنه يتضمن أكثر من 21 بندا، ما يعكس وجود رغبة وإرادة سياسية مشتركة للتعاون في كل المجالات، سواء سياسيا أو اقتصاديا».

وواصل خبير العلاقات الدولية: «فيما يخص الملف السياسي، وهو ملف مهم جدا، نجد أنه تم التطرق للكثير من القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبار أنها القضية المركزية للمنطقة العربية وتم التطرق إلى إيجاد حل شامل وسلمي للأزمة الروسية الأوكرانية».