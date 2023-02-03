ندب المستشار عمرو عبد الله للإشراف على إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أصدر قرارا وزاريا بندب المستشار عمرو عبد الله بديوان عام وزارة الخارجية، للعمل مشرفا عاما على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار لمدة عام، بالإضافة إلى عمله الأصلي بوزارة الخارجية، خلفا للوزير مفوض داليا عبد الفتاح، التي عادت إلى عملها الأصلي بوزارة الخارجية.

السياحة تستعين بالكوادر المتخصصة ذات الخبرة

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار، بالاستعانة بالكوادر التخصصية ذات الخبرة، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة على أكمل وجه.

ولفتت الوزارة، إلى أن المستشار عمرو عبد الله كان يشغل منصب مستشار بوزارة الخارجية، حيث عمل عضوا ونائبا للسفير المصري في وفد مصر الدائم لدى اليونسكو، وتدرج في عدد من المناصب بمختلف قطاعات وزارة الخارجية السياسية والإدارية، من أبرزها الاقتصادي والأوروبي والمتعدد الأطراف، وقطاع السلك الدبلوماسي والتفتيش.

بكالوريوس الاقتصاد

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن المستشار عمرو عبدالله حاصل على بكالوريوس اقتصاد، وماجستير ودبلومة في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.