فرص عمل لخريجي جامعة الإسكندرية في ملتقى التوظيف الأول الأحد المقبل

تنظم المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية، الملتقى التوظيفي الأول لخريجي وطلاب السنة النهائية بجميع كليات الجامعة، وذلك يوم الأحد 26 فبراير الجاري، بمجمع العلوم الإنسانية مدخل كلية التجارة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

فرص عمل وتدريب في ملتقى التوظيف بجامعة الإسكندرية

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية، فإنه يشارك في الملتقى العديد من الشركات المصرية والعالمية والبنوك وشركات التأمين؛ بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات وإتاحة الفرصة للتواصل معهم.

تفاعل بين الشركات والطلاب والخريجين

كما يتيح الملتقى خلق بيئة تفاعلية بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الاشتراك في ملتقى التوظيف

ويمكن لجميع الطلاب والخريجين من كافة كليات جامعة الإسكندرية الاشتراك في ذلك الملتقى من أجل إيجاد فرص العمل والتدريب، وذلك دون تسجيل مسبق، كما يتاح للطلاب التواجد والتواصل مع الشركات والمؤسسات المتواجدة البالغ عددهم 30 شركة في مختلف المجالات والتي توفر فرص مختلفة تناسب جميع الخريجين بحسب إعلان جامعة الإسكندرية.