أستاذ بجامعة جورج واشنطن: انضمام فنلندا والسويد للناتو سيكون رسالة ردع لروسيا

أكد الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى أنه آن الآوان لضم دولتين جديدتين لحلف الناتو، وهما فلندا والسويد.

انضمام فنلندا والسويد سيكون بمثابة رسالة ردع لروسيا

وأوضح «ميخائيل»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، في تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حشد أكبر عدد ممكن من الدول في تحالف ضد روسيا حتى لو لم يكن رسميًا، مؤكدا أن انضمام فنلندا والسويد سيكون بمثابة رسالة ردع لروسيا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن انضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي سيمنع وقوع أخطاء كثيرة، لافتًا أن الكثيرين قالوا إنه لو كانت أوكرانيا عضو بحلف الناتو لما استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يغزوها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد ضم أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية في حلف أمني، معتبرًا أن الأمر سيكون تحد كبير لروسيا.

الولايات المتحدة تريد توسيع دول المواجهة الامنية

وأوضح الدكتور نبيل ميخائيل، أن الولايات المتحدة تريد توسيع دول المواجهة الأمنية، لافتًا إلى أن بعض أعضاء الكونجرس من الجمهوريين ضد انضمام فلندا والسويد للحلف، حتى لا يتواجهوا مع روسيا، حال وقوع مشكلة معهم، مع رغبتهم في تفادي المواجهة الروسية.