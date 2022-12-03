تفاصيل زيارة سفيري فنلندا وإسبانيا لأبو قرقاص بالمنيا.. «الفطار فول وطعمية»

فول وطعمية وبيض.. وجبة فطار شعبية، تناولها كل من ألفارو إيرانزو جوتيريز السفير الإسباني لدي مصر، وبيكا كوسونين سفير دولة فنلندا بالقاهرة، وممثلون من الاتحاد الأوربي والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، خلال تفقدهما مشروعات مبادرة التنمية الشاملة بمركز أبو قرقاص بالمنيا، ضمن حملة فريق أوروبا للشراكة والتضامن العالمي مع جميع النساء.

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

وكانت جمعية الصعيد للتربية والتنمية، في مركز أبو قرقاص، استضافت السفيران وممثلو الإتحاد الأوروبي، ضمن فعالية الـ16يوم من النشاط لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بمقر مركز التدريب المتكامل التابع للجمعية بأبو قرقاص البلد، بحضور الدكتورة ليلى إسكندر، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأكرم موسي مدير جمعية الصعيد بمنطقة المنيا.

توفير فرص عمل في الصعيد

وخلال الزيارة، تفقد السفيران أعمالا فنية ورسوم جدرية، ومطعم وفندق التكوين، وتصنيع الحلويات والوجبات، وورشة الخياطة، كما زارا مدرسة الأقباط الكاثوليك، حيث شهدا مباراة كرة قدم للبنات، والجرافيك والرسم الجرافيتي، وعروض تحطيب رياضي، وكورال جمعية الصعيد، بالإضافة إلى مطبخ مفتوح لصناعة الحلويات ضمن مشروع توفير فرص عمل في الصعيد والذي تنفذه الجمعية بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وبدعم من مؤسسة FPS الإسبانية.

وقالت الدكتورة ليلي إسكندر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، إن الزيارة ضمن حملة فريق أوروبا، وتعد هي الأولى التي ترسل رسائل قوية للشراكة الأوروبية والتضامن العالمي مع جميع النساء اللواتي يواجهن أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتأكيد على رسالة ورؤية الجمعية حول المساواة بين النوع الرجل والمرأة والبنت والولد، كركيزة أساسية منذ تأسيس الجمعية من 80 عاما، وأيضا للتأكيد على مبدأ الشراكة مع المجتمع والحكومة والهيئات التنموية.

وأكد ألفارو إيرانزو جوتيريز سفير إسبانيا لدى مصر في كلمته على حرصه في السياسة الخارجية لإسبانيا على التركيز في النوع الاجتماعي باعتباره حجر الزاوية الرئيسي الذي يتخلل كل جوانب السياسة.

وأكد بيكا كوسونين سفير فنلندا لدى مصر، على إلتزام دولته بدعم أولويات تغير المناخ في مصر وإدماج النوع الاجتماعي في جدول أعمال تغير المناخ.

وقال أكرم موسي مدير جمعية الصعيد بمنطقة المنيا، إن المشاريع تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر، والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لرائدات الأعمال، إذ يمثلن الجزء الأكبر من القطاع غير الرسمي في مصر.