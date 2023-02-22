مقتل سائق توك توك على يد زميله في «قعدة صُلح» بالمنوفية

شهد مركز منوف في محافظة المنوفية، قيام شاب بقتل صديقه واللذان يعملان سائقي «توكتوك»، بسبب خلاقات على أولوية ركوب الزبائن بقرية سنجرج، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما أثناء صلح تحول إلى مشاجرة، فقام المتهم بطعن المجني عليه مستخدمًا آلة حادة «مطواة»؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

القبض على المتهم بقتل سائق توكتوك

ونجحت وحدة مباحث مركز منوف بقيادة الرائد مراد أبو الدهب رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم ويدعى «ح.ع» سائق توكتوك، وتبين من خلال التحقيقات الأولية قيام المتهم بقتل «ا.م» سائق توكتوك، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي مدي أمن المنوفية، إخطارا من مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام وحدة مباحث مركز منوف في إلقاء القبض على سائق قتل آخر بقرية سنجرج المتابعة لدائرة مركز منوف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجرمية وأرشد عن مكان السلاح المستخدم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون

من جانبه أكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تكون الإعدام شنقا، وقد يتم الحكم على المتهم بجريمة القتل بالمؤبد أو بالسجن لمدة أقل وفق رؤية للمحاكمة وفق الدلائل والدوافع والأسباب.