«جنايات الجيزة» تستكمل محاكمة 4 متهمين بقتل الطفلة «جنى» في بولاق الدكرور

تستكمل الدائرة 12 جنايات، بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 4 متهمين بقتل الطفلة المجني عليها «جنى» في منطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة كرداسة.

القتل العمد مع سبق الإصرار

وخضع المتهمون «مصطفى. ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«محمد. ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل، تهمة قتل الطفلة المجني عليها «جنى. ع»، إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت لهم تهمة القتل العمد للطفلة المجني عليها «جنى. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

استدراج المجني عليها

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قتلوا المجني عليها بعد أن استدرجوها من أمام منزلها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، واختار المتهمان الأول والثاني المسكن الذي يقطن فيه الأول بعد أن أعدا عدتهما لارتكاب جريمتهما.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين انتظروا عودة الطفلة المجني عليها «جنى»، إلى منزلها واستدرجوها إلى منزل المتهم الأول، وبعدها لفوا رباطا حول عنقها لخنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين الثالث والرابع ساعدا الأول والثاني في إخفاء معالم جريمتهم داخل غرفة بالصرف الصحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغا عن الجريمة التي اقترفها