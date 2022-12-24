استكمال محاكمة 4 متهمين بقتل الطفلة «جنى» في بولاق الدكرور اليوم

تنظر الدائرة 12، في محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «جنى» في بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة كرداسة.

وأجلّت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت، لسماع مرافعة الدفاع وحضور المحامي.

المتهمون قتلوا المجني عليها عمدًا

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1299 سنة 2021 جنايات مركز كرداسة، قيام المتهمين «مصطفى. ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«محمد. ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية»، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل، بقتل المجني عليها الطفلة «جنى. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهميّن الأول والثاني أعدا عدتهما واختاروا المسكن الذي يقطن فيه المتهم الأول لارتكابهم الواقعة، وبعد أن شاهدا الطفلة أثناء عودتها للمنزل تم استدراجها لداخل المسكن، ثم لفا حول العنق واعتصر بيديه الرباط حتي لفظت أنفاسها الأخيرة على النحو المبين بالأوراق.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين الثالث والرابع بعد أن علما بارتكاب الأول والثاني لجريمتهم ساعداهما على إخفاء جثة الطفلة في غرفة صرف صحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغا عن الجريمة.