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أمن المنافذ يضبط ضبط 6 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير مستندات

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:57 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 3 قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1859) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (254) حكم قضائى متنوع.

 فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع