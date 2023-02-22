استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 39 آخرين في اقتحام إسرائيلي لنابلس

استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب 39 آخرون بينهم 5 بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على من مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أنّ 3 فلسطينيين استشهدوا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 24 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي 5 إصابات أحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.

الاحتلال يقتحم حارة الشيخ مسلم في نابلس

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلا وسط إطلاق نار كثيف، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.