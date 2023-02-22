المؤبد لمتهم استدرج شابًا وقتله في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة رجل بالسجن المؤبد 25 علما، بتهمة قتل شاب يعمل سائق توك توك، بعدما اعتدى على ابنته في الزقازيق.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، من ضبط «محمود . ف . م . ا»، بتهمة قتل المجني عليه «فؤاد ا . ح» عمدا - مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام، بأن بيت النية وفكر بروية وصمم على تحقيق هدفه وأحضر لذلك الغرض الإجرامي أداة (سكين).

تفاصيل استدراج المجني عليه وقتله

وتبين أن المتهم تربص بالمجني عليه، بأن كمن له بالمكان المعلوم لديه الذي أيقن سلما تواجده به وما أن التقاه حتى استقل معه مركبة توك توك خاصة المجنى عليه طالبا منه توصيله لإحضار أبنائه من المنزل، وكان ذلك بغرض استدراجه للتنفيذ ما دبر له، فامتثل الأخير لطلبه وما أن وصلا لمكان الواقعة في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، حتى طلب منه الوقوف وهيأت له الفرصة لتنفيذ مخططه وعاتب المتهم الذي أقر بفعلته، وإبان ذلك باغته المتهم بجرح في وجهه باستخدام السكين إحرازه، ثم تناوب الاعتداء عليه بذات السلاح بأن أجهز عليه بعدة طعنات قاتلة استقرت بصدره وبطنه فأحدث إصاباته الثابتة والتي أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.