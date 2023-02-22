روسيا: تجمعنا علاقات متينة مع الصين رغم التحديات العالمية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني، وانج يي، متانة العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل ديناميكي رغم الاضطرابات والوضع العالمي.

لافروف: موسكو وبكين على استعداد للدفاع عن مصالح بعضهما البعض

وقال لافروف، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم في روسيا، إنّ «موسكو وبكين على استعداد للدفاع عن مصالح بعضهما البعض»، مضيفا أنّ «علاقاتنا تتطور بثقة ودينامية رغم الاضطرابات الشديدة على المسرح العالمي، حيث نظهر التضامن والاستعداد للدفاع عن مصالح بعضنا البعض على أساس احترام القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة».

من جانبه، قال وانج يي: «إنّ الصين وروسيا تفتحان باستمرار إمكانيات للتنمية والتعاون»، مشيرا إلى أنّ «بلاده تنتهج سياسة خارجية مستقلة»، مؤكدا أنّه «سيستمر من خلال أي منصب يشغله في بذل الجهود لتعميق العلاقات بين الصين وروسيا».