أحمد موسى: العالم لا يتحمل نتائج أي صدام بين روسيا وأمريكا

علّق الإعلامي أحمد موسى على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعليق العمل بمعاهدة نيو ستارت للحد من رفع وتيرة التسلُح النووي بين روسيا وأمريكا، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ قرارًا مهما بتعليق مشاركة موسكو بمعاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية وليس الانسحاب، وشدد على أن العالم لا يتحمل نتائج صدام روسيا وأمريكا.

روسيا تعلق العمل بالاتفاقية

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هذه المعاهدة وقعت عام 2010 وتنص على حد ترسانتي واشنطن وموسكو النوويتين بـ 1550 رأسًا نوويًا لكل منهما كحد أقصى ما يمثل خفضًا بنسبة 30% مقارنة بالسقف الذي كان محددًا عام 2002.

روسيا وأمريكا تملكان ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية تملكان ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية، وتشكلان نحو 90% من الرؤوس الحربية النووية حول العالم، وهو أمر لا تتحمل نتائج تصعيده دول العالم.