أستاذ علوم سياسية: ليس من مصلحة الصين هزيمة روسيا في أوكرانيا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف شمل الحديث عن عدم السماح لروسيا بالانتصار، حتى لا يتكرر هذا السيناريو مع الصين وتايوان، كما أن انتصار موسكو يعني إعادة تشكيل النظام العالمي، وإعادة القطبية للعالم.

وأضاف «كمال»، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائي "TEN"، مساء الثلاثاء، أن الغرب يعمل على تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل مستمر ومتدرج، ومن المتوقع أن يقوم الغرب بمد كييف بالطائرات إف 16، مضيفًا أنه لا يوجد توافق حول شكل السلام في المستقبل، فالبعض يرى أنه لا يوجد سلام في المستقبل، إلا مع إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قيادة روسيا.

الغرب سيمارس ضغوطا على جميع الدول

وتابع بأنّ الغرب سيمارس ضغوطا على جميع الدول لكي تقف مع المعسكر الغربي ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي تحدث بأن موسكو لن تقبل الهزيمة، وتحدث بأن العقوبات الاقتصادية لم تؤثر بشكل كبير على روسيا.

واستطرد بأن الرئيس الروسي يعول على استخدام السلاح النووي ككارت أخير، خلاف ان عدد سكان موسكو 3 أضعاف أوكرانيا، وبالتالي لدى روسيا القدرة على التعبئة أكبر بكثير من كييف.

الصين ليس من مصلحتها هزيمة روسيا

وأشار إلى أنّ الصين ليس من مصلحتها هزيمة روسيا، وتقدم دعما محدودا لروسيا، لأن لديها علاقات قوية مع الغرب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قامت بالهجوم على بكين بسبب تقديم هذا الدعم.