بوتين لـ«مسؤول صيني»: نواجه وضعا دوليا معقدا

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنّ بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين، متابعا: «نواجه وضعا دوليا معقدا».

وأضاف بوتين، خلال لقاء مع كبير الدبلوماسيين الصينيين في موسكو، أنّ التعاون بين روسيا والصين مهم لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية وفق ما ذكرت قناتي «سكاي نيوز» و«العربية» في نبأ عاجل.

العلاقات الروسية الصينية تتطور بثبات

وقال كبير الدبلوماسيين الصينيين، إنّ العلاقات الروسية الصينية تتطور بثبات في ظل التحديات التي يشهدها العالم، قائلا: «نسعى لأن تكون العلاقات الدولية قائمة على التكافؤ والتعددية، والدول الأخرى لا تستطيع التأثير على علاقة موسكو وبكين».

وقالت وزارة الخارجية الصينية، صباح اليوم: «نرفض وموسكو إدخال عقلية الحرب الباردة في آسيا والمحيط الهادئ، واتفقنا مع موسكو على مواجهة كل أشكال الترهيب الآحادي، ويجب عدم السماح بحرب باردة جديدة في منطقة المحيط الهادئ».