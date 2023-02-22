«المهندسين العرب» يؤجل احتفال تأسيسه للعام المقبل تضامنا مع سوريا

قرر اتحاد المهندسين العرب، تأجيل احتفاليته بالذكرى ال 60 لتأسيسه في 18 أبريل 1963، التي كان من المقرر عقدها في القاهرة، تضامنًا مع الشعب السوري المتضرر من زلزال سوريا وتركيا.

تأجيل الاحتفالبذكرى تأسيس نقابة المهندسين

وقرر الاتحاد، أن يكون الاحتفاء بذكرى التأسيس، في مؤتمر تضامن مع الشعب السوري المتضرر من كارثة الزلزال في قلب سوريا، يومي السبت والأحد 29 و30 أبريل المقبل.

وقال الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إنّ الاتحاد قرر تأجيل الاحتفال بذكرى التأسيس للعام المقبل، نظرًا للآثار المدمرة التي خلفها الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرًا، وما سببه من خسائر بشرية ووقوع مصابين وجرحى، بالإضافة إلى تدمير العديد من المدن والقرى وتشريد الآلاف من الأسر.

مؤتمر للتضامن مع الشعب السوري

وأوضح، أنه لهذه الأسباب المأساوية التي وقعت فى سوريا الذي صودق فيها على تأسيس الاتحاد منذ ستين عامًا، تقرر تأجيل الاحتفالية والتى كان من المقرر أن تعقد في القاهرة، في الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل، إلى العام المقبل.

وأشار إلى أنه بناءً على طلب أكثر من هيئة ونقابة هندسية عربية، بتقديم دعم معنوي لسوريا، تقرر أن يكون الاحتفاء بذكرى التأسيس بمؤتمر تضامن مع الشعب السوري المتضرر من كارثة الزلزال في قلب سوريا، يومي 29 و30 أبريل المقبلين، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيقتصر على عدد من الكلمات التضامنية لرؤساء النقابات والهيئات الهندسية العربية، وسيرافق المؤتمر، اجتماع لرؤساء الهيئات الهندسية والمكتب التنفيذي، ولفت إلى أن المشاركين في المؤتمر، سيزورون بعض المدن السورية التي تضررت جراء الزلزال.