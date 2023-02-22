بدء التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم غدا.. اعرف الرابط والمؤهلات المطلوبة

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لمسابقة 30 ألف معلم للتعاقد معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بجميع محافظات الجمهورية، غدا الخميس 23 فبراير عبر بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدا أن التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يستطيع الراغبين في التقديم لمسابقة 30 ألف معلمـ الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية بداية من غدا الخميس وحتى يوم 9 مارس المقبل، ولابد اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة واجتياز التدريب المقرر.

المؤهلات المطلوبة للتقديم مسابقة 30 ألف معلم

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد مع معلم مساعد للصفوف الابتدائية، وهي (مؤهل عالي التربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال تربية (معلم فصل)، ومؤهل عال تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال تربية نوعية(معلم فصل).

تعليمات مهمة خلال التقديم

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملاحظات مهمة للتقديم لوظيفة مسابقة 30 ألف معلم والتسجيل، وهي كالتالي:

- رفع المرفقات جميعا بالألوان.

- يرجى رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها و في حالة عدم مطابقتها للشروط و المستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

- الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.