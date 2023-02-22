المشدد 30 عاما للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 30 عامًا؛ على خلفية اتهامه بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر وإحراز فرد خرطوش.

التحقيقات: المتهم أحرز مخدر الهيروين وسلاحا ناريا

وعاقبت المحكمة المتهم، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على خلفية اتهامه بالاتجار بالمخدرات، وبالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9779 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أنّ المتهم «إبراهيم. خ»، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» دون ترخيص، وأحرز ذخائر «طلقة خرطوش» دون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

التحريات وشهادة الشهود

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنّه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزًا سلاح ناري غير مششخن ملوحًا به أمام المارة بالطريق العام فقام بضبطه وتفتيشه، وعثر بداخل السلاح على طلقة خرطوش، و7 لفافات بلاستيكية تحوي كل منهما مسحوق «بيچ اللون»، ويشبه جوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحراز السلاح الناري والذخائر والجوهر المخدر بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنّ اللفافات المضبوطة تحوي كل منهن على مسحوق «بيچ اللون» ثبت أنّه مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه 12 جراما.