تجديد حبس متهمين باستغلال الأطفال الأحداث في مدينة نصر 15 يوما

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر، 15 يوما، على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة أول مدينة نصر باستغلال طفلي أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتبين من الفحص والتحريات أنّ لهما معلومات جنائية ويستغلان 3 أطفال لنشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

الموقف القانوني

يقول أيمن محفوظ، المحامي، حول العقوبة المنتظرة لهم، إنّ استغلال الأطفال في التسول يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون، ووفقًا لنص المادة 291، فإنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية، سواء بالإتجار به، أو الاستغلال التجاري أو الجنسي أو الاقتصادي، أو الاستخدام في التجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».

عقوبة استغلال الأحداث كما شدد القانون العقوبة على كل من اشترى طفلا أو باعه، أو حتى عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج.

وأضاف «محفوظ »، أنه لا يمكن الإخلال في أي عقوبة شديدة ينص عليها القانون؛ إذ تكون العقوبة التي تقع عليه هي السجن المشدد، وذلك مدة تبدأ من 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.