صديقة فتاة مدينة نصر تروي تفاصيل الـ15 دقيقة الأخيرة في حياتها

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال فتاة تدعى «م ع» في العقد الثالث من العمر وصديقة الفتاة التي عثر على جثتها متوفاة داخل بانيو حمام شقتها بدائرة قسم الشرطة، وجاء في أقوالها بأنها أثناء تواجدها مع صديقتها داخل شقتها محل الواقعة تركتها ودخلت الحمام لإجراء بعض الأمور الخاص بالنظافة الشخصية.

وأضافت الشاهدة بأنها بعد ما يقرب من 15 دقيقة لم تسمع أي صوت داخل الحمام، وذهبت إليها وطرقت الباب ولم ترد عليها، مشيرة إلى أنها في النهائية قررت أن تفتح باب الحمام لتجدها جثة هامدة في البانيو، وخرجت من الشقة تستغيث بالجيران والذين حضروا وقاموا بإخراج الجثة من البانيو وأبلغوا الشرطة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل بانيو حمام شقتها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتدب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفية تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.