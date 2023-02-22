السجن سنة وغرامة مالية لمتهم بتعاطي المخدرات في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متهما بتعاطي الحشيش في مدينة نصر بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد أحمد لطفي، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ «محمد .م .ع» بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المحدرات أنّه بعد ورود شكاوى عديدة من أهالي حي مدينة نصر من انتشار ظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة تبين قيام عدد من تجار الهيروين والحشيش بالمنطقة وبالقبض عليهم تم ضبط المتهم الماثل أمام المحكمة من بينهم أثناء شراء قطعة حشيش منهم لتعاطيها.