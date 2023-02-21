العثور على جثة فتاة داخل شقتها في مدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل شقتها في مصر القديمة، وقررت النيابة العامة نقل الجثة لمشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

استدعاء صديقة المتوفاة

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة سبب تواجد صديقتها بالشقة بصحبه المتوفية، كما طلبت النيابة العامة استدعاء صديقة المتوفاة للاستماع لأقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا من فتاة يفيد بعثورها على جثة صديقتها داخل الشقة الخاصة بها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما داخل الشقة.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم والتحفظ على صديقتها تحت تصرف النيابة العامة.