انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بسوهاج بمشاركة 36 جامعة مصرية وأفريقية

افتتح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمى الثامن "الدولي الثالث" لشباب الباحثين، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بالجامعة الجديدة ، و بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة أماني أبو القاسم منسق عام المؤتمر، ونخبة من نواب رئيس الجامعة السابقين، وكبار الاعلاميين، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من شباب الباحثين.

وفي بداية كلمته قدم الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج شكره للقائمين علي تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز الذي ينظمة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للمره الثامنه علي أرض جامعة سوهاج مُرحباً بضيوف المؤتمر وشباب الباحثين، ومؤكداً على أهمية تلك المؤتمرات لتبادل المعارف والخبرات المختلفة بين شباب الباحثين واقرانهم من الجامعات المصرية والعربية.

وأكد "عبد الخالق"علي حرص الدولة المصرية علي دعم الابتكار والبحث العلمي، نظراً لأهمية البحث العلمي في تقدم وازدهار الشعوب، حيث يهدف المؤتمر الي بناء قدرات شباب الباحثين والدراسات العليا، و طرح و مناقشة مختلف القضايا وترسيخ مبدأ التعاون بينهم في انتاج المعرفة وتطوير الافكار البحثية، وذلك ايماناً بدور الشباب في بناء الوطن فهم أمل المستقبل وعماد الأمة وقاطرتها نحو التنمية والرقي.

مشاق السفر للمشاركة في هذا الحدث العلمي

وخلال كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بضيوف جامعة سوهاج موجهاً شكره وتقديره لهم لتحملهم مشاق السفر للمشاركة في هذا الحدث العلمي، والذي تحرص الجامعة علي تنظيمة سنوياً، تنفيذاً لتوجهيات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي في ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي ورؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يتضمن المؤتمر هذا العام عدد من اللقاءات العلمية والثقافية المتميزة ولأول مره يشارك به طلاب جامعيين وطلاب ماقبل التعليم الجامعي بأفكارهم ومشروعاتهم البحثية.

الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي.

وأكد "النعماني" أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي حيث حققت هذا العام إنجازًا غير مسبوق، حيث حصلت مجلاتها العلمية على أعلى التقييمات للمجلات المصرية والمحلية في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات، ومن تلك المجلات مجلة شباب الباحثين التي حصلت علي تقييم ٦،٥ أي قاربت لأعلى تقييم وهي تعني بنشر الابحاث المشاركة بالمؤتمر، الي جانب تقدم ترتيب الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية والعالمية، موجهاً شكره لأعضاء اللجنة التنظيمية والعلمية لجهودهم لكي يصل المؤتمر إلى هذا الشكل الرائع والمتميز، متمنياً للمشاركين والحضور يوماً علمياً موفقاً على أرض الجامعة.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر انه يشارك هذا العام بالمؤتمر ٣١٨ من شباب الباحثين منهم ١٧٦ بوستر و٥١ متحدث و٦١ مستمع من ٣٦ جامعة مصرية وعربية وافريقية وأجنبية من دول ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا، موجهاً في نهاية كلمتها رسالة شكر وتقدير للجنة التنظيمية للمؤتمر على مابذلته من جهد وتفاني بالعمل على مدار الشهور الماضية، لخروج هذا المؤتمر بالشكل اللائق لجامعتنا.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ان المؤتمر يعد من اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين،ويتضمن المؤتمر مناقشة مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية، موضحاً انه سيتم نشر ١٢٠ بحث مشارك بالمؤتمر بمجلة شباب الباحثين موجهاً شكره لأعضاء اللجنة العلمية علي ما بذلوه من مجهود في إنتاج المادة العلمية وتحكيم الأبحاث العلمية التي سوف يتم نشرها بالمجلة.