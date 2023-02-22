ضبط 43 هاتفا محمولا بحوزة راكب حاول تهريبها في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، محاولة راكب أجنبي من اصل عربي تهريب كمية كبيرة من التليفونات المحمولة في صالة الترانزيت، كما ضبط راكب بحوزته شرائط مخدرة.

الحالة الأولى خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كوبنهاجن، استوقف مصطفى صادق مأمور الجمرك المعين للعمل باللجنة الجمركية بصالة الترانزيت أحد الركاب خلال محاولته العبور إلى صالة السفر الداخلي متوجها إلى الغردقة.

تفتيش الحقيبة والمقتنيات

وأنكر الراكب حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش مأمور الجمرك لحقيبة يد بحوزة الراكب وجد كمية من التليفونات المحمولة.

قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف لجنة مكونة من هاني محمود وأحمد القط و محمود عباس مآمير الجمرك لإحضار باقي حقائب الراكب المزمع شحنها إلى الغردقة وتفتيشها يدويا تحت إشرافه وحازم محمد علي مدير الحركة في وجود محمد صلاح رئيس القسم بإدارة أمن الجمرك.

وقام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف كل من مصطفى صادق و عماد صلاح مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط سبعة تليفونات محمولة أخرى داخل البطانة الداخلية للجاكيت الذي يرتديه الراكب، قامت بسمة حسني وحسام الشافعي مأمورا الجمرك تحت اشراف اميرة طلبة مدير الحركة بعد وجرد وتحريز المضبوطات والتي بلغت 43 تليفون محمول.

ضبط راكب مصري

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، جرى ضبط راكب مصري بحوزته 10 شرائط لعقار الترامادول المخدر، والضبط بواسطة كل من عماد سيد حسين مامور الجمرك وعمرو عبد المنعم مدير الحركة.

ضبط جمركي رقم 41 ضد الراكب

أمر تامر رمزي قاسم، مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الأولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.