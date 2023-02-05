انهيار أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية.. صادر له قرار هدم

انهارت أجزاء من عقار قديم بمنطقة اللبان بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات بشرية، لا سيما أن العقار خال من السكان وصادر له قرار هدم ولم ينفذ بعد.

تفاصيل إنهيار جزئي لعقار الإسكندرية اليوم

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، اليوم بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية اليوم الكائن 6 حارة عطا الله - اللبان، وتوجهت على الفور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إلى المكان المذكور بوجود المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، والإدارات المعنية.

وتبين من معينة الأجهزة التنفيذية أن العقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم رقم 87 لسنة 2012، ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات.

إجراءات الحي مع عقار الإسكندرية اليوم

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصل التيار الكهربائي عن طريق شبكات الجمرك، وتم إزالة الأجزاء الخطرة، وفتح الطريق للمارة.

كما توجهت رئيس حي الجمرك إلى العقار رقم 2 السخاوي 47 الغزالي وتابعت فتح الطريق للمارة إثر سقوط أجزاء من العقار.